Новичок «Атлетико» пришел на презентацию со своей собакой: видео

28-летний футболист пришел на презентацию вместе со своим питомцем — мальтийской болонкой по кличке Амма. Для собаки была изготовлена специальная футболка с девятым номером и ее собственным именем.
Серлот перешел в «Атлетико» в начале августа из «Вильярреала» за 32 млн евро. В прошлом сезоне норвежец забил 23 гола в 34 матчах Ла Лиги и стал вторым лучшим бомбардиром турнира, уступив первую строчку украинцу Артему Довбику.
«Атлетико» откроет новый сезон в понедельник, 19 августа, выездной игрой против «Вильярреала».