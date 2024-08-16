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Новичок «Атлетико» пришел на презентацию со своей собакой: видео

Нападающий сборной Норвегии Александер Серлот представлен в качестве нового игрока мадридского «Атлетико».

28-летний футболист пришел на презентацию вместе со своим питомцем — мальтийской болонкой по кличке Амма. Для собаки была изготовлена специальная футболка с девятым номером и ее собственным именем.

Серлот перешел в «Атлетико» в начале августа из «Вильярреала» за 32 млн евро. В прошлом сезоне норвежец забил 23 гола в 34 матчах Ла Лиги и стал вторым лучшим бомбардиром турнира, уступив первую строчку украинцу Артему Довбику.

«Атлетико» откроет новый сезон в понедельник, 19 августа, выездной игрой против «Вильярреала».