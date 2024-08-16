Алькантара покинул штаб «Барселоны» через месяц после назначения

Алькантара является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2009 по 2013 год. Испанец объявил о завершении игровой карьеры из-за хронических проблем с травмами, который преследовали его в «Ливерпуле». В минувшем сезоне испанец провел на поле всего пять минут.