Алькантара покинул штаб «Барселоны» через месяц после назначения

В июле Алькантара завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. Сообщалось, что 33-летний испанец должен был стать ключевым связующим звеном коммуникации между командой и тренерским штабом Флика, который пока не владеет испанским языком на должном уровне.
Место Алькантары в тренерском штабе «Барселоны» займет Арнау Бланко, который ранее работал с командой «Ла Масии» до 16 лет.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2009 по 2013 год. Испанец объявил о завершении игровой карьеры из-за хронических проблем с травмами, который преследовали его в «Ливерпуле». В минувшем сезоне испанец провел на поле всего пять минут.
В общей сложности Алькантара завоевал 27 трофеев на клубном уровне, включая две победы в Лиге чемпионов — с «Барселоной» (2011) и «Баварией» (2020).