«Реал» продал почти в три раза больше абонементов, чем «Барселона»

«Реал» реализовал на текущий сезон 60 707 абонементов, незначительно опередив «Атлетико», который продал 60 285 абонементов. В топ-5 по продажам также оказались «Бетис» (50 741), «Атлетик» (43 649) и «Севилья» (39 500).
«Барселона» на данный момент реализовала 22 600 абонементов и занимает 15-е место в этом рейтинге. Отчасти это связано с тем, что из-за реконструкции «Камп Ноу» сине-гранатовые второй сезон подряд будут проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе. Его официальная вместимость составляет 55 926 зрителей.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, одержав четыре победы в четырех матчах. В воскресенье, 15 сентября, каталонцы на выезде сыграют против «Жироны».