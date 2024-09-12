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«Реал» продал почти в три раза больше абонементов, чем «Барселона»

Мадридские «Реал» и «Атлетико» возглавляют в рейтинг клубов Ла Лиги по количеству проданных абонементов на сезон-2024/25. Об этом сообщает Diario Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал» реализовал на текущий сезон 60 707 абонементов, незначительно опередив «Атлетико», который продал 60 285 абонементов. В топ-5 по продажам также оказались «Бетис» (50 741), «Атлетик» (43 649) и «Севилья» (39 500).

«Барселона» на данный момент реализовала 22 600 абонементов и занимает 15-е место в этом рейтинге. Отчасти это связано с тем, что из-за реконструкции «Камп Ноу» сине-гранатовые второй сезон подряд будут проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе. Его официальная вместимость составляет 55 926 зрителей.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, одержав четыре победы в четырех матчах. В воскресенье, 15 сентября, каталонцы на выезде сыграют против «Жироны».