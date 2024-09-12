«Реал» продал почти в три раза больше абонементов, чем «Барселона»

«Барселона» на данный момент реализовала 22 600 абонементов и занимает 15-е место в этом рейтинге. Отчасти это связано с тем, что из-за реконструкции «Камп Ноу» сине-гранатовые второй сезон подряд будут проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе. Его официальная вместимость составляет 55 926 зрителей.