«Манчестер Юнайтед» пятый год подряд закончил с убытками

Ранее «МЮ» объявил о рекордной выручке в размере £661,8 млн, но убытки выросли в несколько раз, по сравнению с прошлым годом (£ 28,7 млн). Это второй случай для клуба, когда убытки превысили £100 млн с момента выхода на Нью-Йркскую биржу в 2012 году.