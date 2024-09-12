«Манчестер Юнайтед» пятый год подряд закончил с убытками

Ранее «МЮ» объявил о рекордной выручке в размере £661,8 млн, но убытки выросли в несколько раз, по сравнению с прошлым годом (£ 28,7 млн). Это второй случай для клуба, когда убытки превысили £100 млн с момента выхода на Нью-Йркскую биржу в 2012 году.
За последние три года убытки «Манчестер Юнайтед» составили более £257 млн, а за пять лет — более £370 млн. Последний раз клуб завершил год с прибылью пять лет назад.
В «МЮ» утверждают, что придерживаются финансовых правил АПЛ и УЕФА. По правилам Английской Премьер-лиги допускаются убытки в размере £105 млн за трехлетний период. В «Юнайтед» заверяют, что не выходят за эти пределы, учитывая допустимые потери, такие как инвестиции в инфраструктуру, благотворительные фонды, академию и женский футбол.
«Мы работаем над повышением финансовой устойчивости и вносим изменения в нашу деятельность, чтобы сделать ее более эффективной и направить наши ресурсы на улучшение результатов на поле. Наша четкая цель — вернуть клуб на вершину европейского футбола», — приводит слова нового генеральногоа директора «МЮ» Омара Беррада Reuters.
В 2025 году ожидается рост доходов клуба из-за масштабной реструктуризации расходов, которую начал новый совладелец клуба Джим Рэтклифф. Так с февраля в «МЮ» уже уволили 250 сотрудников.
«Манчестер Юнайтед» завершил минувший сезон на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, что стало самой низкой позицией с момента основания лиги в 1992 году.