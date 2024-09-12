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В Ла Лиге появится жест, сигнализирующий о проявлениях расизма

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила введение специального протокола в случаях проявления расизма в отношении игроков. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В случае проявлений расизма во время матча, а также в случае жалобы игроков или сотрудников безопасности стадиона, судья должен будет показать руками специальный жест в виде скрещенных рук. После этого матч будет приостановлен, а на стадионе будет объявлено требование о немедленном прекращении расистского поведения.

В случае повторения подобных проявлений судья вновь приостановит матч и отправит команды в раздевалки. После третьего сигнала судья может принять решение о полной остановке матча. Соответствующий протокол будет действовать во всех турнирах под эгидой RFEF, в том числе на матчах Ла Лиги и Кубка Испании.

Введение специального жеста для футболистов и судей для сигнализирования о проявлениях расизма во время матчей было утверждено на майском конгрессе ФИФА, который прошел в Бангкоке. Использование данного жеста обязательно для всех 211 ассоциаций-членов ФИФА.

В июне этого года три болельщика «Валенсии» получили тюремные сроки за проявления расизма в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Их приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с запретом на посещение стадионов в течение двух лет.