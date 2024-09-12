В Ла Лиге появится жест, сигнализирующий о проявлениях расизма

В случае проявлений расизма во время матча, а также в случае жалобы игроков или сотрудников безопасности стадиона, судья должен будет показать руками специальный жест в виде скрещенных рук. После этого матч будет приостановлен, а на стадионе будет объявлено требование о немедленном прекращении расистского поведения.