В Ла Лиге появится жест, сигнализирующий о проявлениях расизма

В случае проявлений расизма во время матча, а также в случае жалобы игроков или сотрудников безопасности стадиона, судья должен будет показать руками специальный жест в виде скрещенных рук. После этого матч будет приостановлен, а на стадионе будет объявлено требование о немедленном прекращении расистского поведения.
В случае повторения подобных проявлений судья вновь приостановит матч и отправит команды в раздевалки. После третьего сигнала судья может принять решение о полной остановке матча. Соответствующий протокол будет действовать во всех турнирах под эгидой RFEF, в том числе на матчах Ла Лиги и Кубка Испании.
Введение специального жеста для футболистов и судей для сигнализирования о проявлениях расизма во время матчей было утверждено на майском конгрессе ФИФА, который прошел в Бангкоке. Использование данного жеста обязательно для всех 211 ассоциаций-членов ФИФА.
В июне этого года три болельщика «Валенсии» получили тюремные сроки за проявления расизма в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Их приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с запретом на посещение стадионов в течение двух лет.