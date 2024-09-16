Полузащитник сборной Франции подпишет контракт с «Марселем»

Отмечается, что футболист подпишет контракт после прохождения медицинского обследования. В настоящий момент полузащитник сборной Франции находится в статусе свободного агента.
18 июля «Ювентус» объявил об уходе Адриена Рабьо в связи с окончанием срока действия контракта. Футболист перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Пари Сен-Жермен». Вместе с туринцами полузащитник выиграл чемпионат Италии и дважды завоевал Кубок страны. Всего на его счету Рабьо 212 проведенных матчей за «Ювентус», в которых он забил 22 гола и сделал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Рабьо вызывает интерес у целого ряда европейских топ-клубов, а самого игрока привлекает возможность переезда в АПЛ. Среди претендентов на игрока значились «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», а также «Милан» и «Наполи».
По информации СМИ, камнем преткновения при переходе Рабьо в клубы топ-лиг стали его требования по заработной плате. По последнему контракту с «Ювентусом» Рабьо зарабатывал в около €7,5 млн в год. Агенты футболиста настаивают на зарплате от €10 до €12 млн.
За сборную Франции Адриен Рабьо провел 48 матчей, в которых забил четыре мяча. В составе национальной команды полузащитник стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года в Катаре. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €35 млн.