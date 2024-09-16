Полузащитник сборной Франции подпишет контракт с «Марселем»

18 июля «Ювентус» объявил об уходе Адриена Рабьо в связи с окончанием срока действия контракта. Футболист перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Пари Сен-Жермен». Вместе с туринцами полузащитник выиграл чемпионат Италии и дважды завоевал Кубок страны. Всего на его счету Рабьо 212 проведенных матчей за «Ювентус», в которых он забил 22 гола и сделал 15 результативных передач.