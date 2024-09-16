Месси опубликовал пост о победе в первой игре после травмы

Напомним, Месси вернулся на поле после травмы, которую получил в середине июля в финальном матче Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0). Тогда футболист получил повреждение во втором тайме и не смог продолжить игру.
Месси вернулся на поле в матче МЛС с «Филадельфией Юнион». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интер Майами», а аргентинский нападающий отметился дублем и голевой передачей.
«Скучаю по таким вечерам, как этот. Мы продолжаем прибавлять, чтобы достичь наших целей», — написал Месси в одной из своих соцсетей.
37-летний Месси быстрее всех в истории МЛС забил 15 голов и отдал 15 результативных передач, ему для этого понадобилось 19 игр (предыдущий рекорд — 29 матчей).
«Я очень хотел вернуться после долгого отсутствия на поле. Понемногу я начал тренироваться с командой, чувствовал себя хорошо, и поэтому мы решили, что я буду играть. Очень счастлив, очень доволен», — приводит слова Месси ESPN.
На данный момент «Интер Майами» набрал больше всех очков в MLS (62 очка) и опережает ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Гэлакси», который провел на одну игру больше, на 7 очков.