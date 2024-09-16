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«Барселона» потеряла Ольмо минимум на месяц из-за травмы бедра

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму двуглавой мышцы бедра в выездном матче 5-го тура Ла Лиги против «Жироны» (4:1). Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 47-й минуте Ольмо отметился забитым мячом. На 61-й минуте он был заменен из-за повреждения — вместо него на поле вышел защитник Эрик Гарсия.

Ожидается, что 26-летний футболист пропустит из-за травмы от четырех до пяти недель. Его возвращение планируется во второй половине октября после паузы на матчи сборных.

Ольмо перешел в «Барселону» в августе этого года из «РБ Лейпцига» за 55 млн евро. Из-за проблем с регистрацией игрока он провел за каталонский клуб всего три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея после пяти туров 15 набранных очков. В воскресенье, 22 сентября, сине-гранатовые на выезде сыграют с «Вильярреалом».

В четверг, 19 сентября, «Барселона» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Монако».