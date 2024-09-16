«Барселона» потеряла Ольмо минимум на месяц из-за травмы бедра

На 47-й минуте Ольмо отметился забитым мячом. На 61-й минуте он был заменен из-за повреждения — вместо него на поле вышел защитник Эрик Гарсия.
Ожидается, что 26-летний футболист пропустит из-за травмы от четырех до пяти недель. Его возвращение планируется во второй половине октября после паузы на матчи сборных.
Ольмо перешел в «Барселону» в августе этого года из «РБ Лейпцига» за 55 млн евро. Из-за проблем с регистрацией игрока он провел за каталонский клуб всего три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея после пяти туров 15 набранных очков. В воскресенье, 22 сентября, сине-гранатовые на выезде сыграют с «Вильярреалом».
В четверг, 19 сентября, «Барселона» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Монако».