Экс-капитан «Зенита» стал одноклубником Оздоева и Чалова в ПАОКе

35-летний хорват перешел в ПАОК из «Лиона» на правах свободного агента, подписав с греческим клубом контракт до лета 2026 года. Ловрен будет выступать за свою новую команду под шестым номером.
Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. Он провел за российский клуб 63 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативных передачи. В ноябре 2020 года он стал капитаном сине-бело-голубых.
В составе ПАОКа выступают два россиянина — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов. Ранее Оздоев и Ловрен уже были одноклубниками в «Зените».
После четырех туров ПАОК с десятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, уступая «Олимпиакосу» по дополнительным показателям. В субботу, 21 сентября, ПАОК на выезде сыграет с «Волосом».