Как сообщает The Sun, известный рэпер Jay-Z может стать совладельцем «Эвертона». По данным источника, 58-летний Текстор связался с Jay-Z и еще несколькими потенциальными партнерами, которые согласились бы поучаствовать в сделке по покупке клуба из Ливерпуля.
На прошлой неделе Текстор сообщил, что в переговорах с действующим владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири был достигнут прогресс. В настоящий момент Текстор владеет 45% акций «Кристал Пэлас», также выступающего в АПЛ. Ему придется продать эту долю для покупки «Эвертона», чтобы не нарушать правил лиги. Однако и в этом случае ему потребуется помощь в финансировании сделки.
Jay-Z, являющийся владельцем агентства Jay-Z Roc Nation Sports, в число клиентов которого входят футболисты Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку, может быть открыт к предложению Текстора. Рэпер ранее был миноритарным владельцем акций клуба НБА «Бруклин Нетс».
После четырех туров сезона-2024/25 «Эвертон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. В настоящий момент американцы владеют девятью клубами Премьер-лиги, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».