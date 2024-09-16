Рэпер Jay-Z может стать совладельцем «Эвертона»

На прошлой неделе Текстор сообщил, что в переговорах с действующим владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири был достигнут прогресс. В настоящий момент Текстор владеет 45% акций «Кристал Пэлас», также выступающего в АПЛ. Ему придется продать эту долю для покупки «Эвертона», чтобы не нарушать правил лиги. Однако и в этом случае ему потребуется помощь в финансировании сделки.