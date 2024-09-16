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Рэпер Jay-Z может стать совладельцем «Эвертона»

Американский бизнесмен Джон Текстор хочет привлечь знаменитого соотечественника к приобретению клуба Английской премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Как сообщает The Sun, известный рэпер Jay-Z может стать совладельцем «Эвертона». По данным источника, 58-летний Текстор связался с Jay-Z и еще несколькими потенциальными партнерами, которые согласились бы поучаствовать в сделке по покупке клуба из Ливерпуля.

На прошлой неделе Текстор сообщил, что в переговорах с действующим владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири был достигнут прогресс. В настоящий момент Текстор владеет 45% акций «Кристал Пэлас», также выступающего в АПЛ. Ему придется продать эту долю для покупки «Эвертона», чтобы не нарушать правил лиги. Однако и в этом случае ему потребуется помощь в финансировании сделки.

Jay-Z, являющийся владельцем агентства Jay-Z Roc Nation Sports, в число клиентов которого входят футболисты Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку, может быть открыт к предложению Текстора. Рэпер ранее был миноритарным владельцем акций клуба НБА «Бруклин Нетс».

После четырех туров сезона-2024/25 «Эвертон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. В настоящий момент американцы владеют девятью клубами Премьер-лиги, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».