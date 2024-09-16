18-летний футболист «Реала» Эндрик женился на бразильской модели

Эндрик проводит первый сезон в европейском футболе. На его счету 4 матча и 1 гол в составе сливочных. Забив гол за «Реал» в матче против «Вальядолида» во 2-м туре Ла Лиги, Эндрик стал самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Варану, который забил в возрасте 18 лет и 152 дней.