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18-летний футболист «Реала» Эндрик женился на бразильской модели

Юный бразилец перешел в мадридский «Реал» из «Палмейраса» летом 2024 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Эндрик женился на 21-летней Габриэли Миранде, с которой начал встречаться в октябре прошлого года. Габриэли работает моделью и активно ведет свои социальные сети.

Источник: Соцсети

Эндрик и Миранда сообщили о бракосочетании, опубликовав пост в своих соцсетях: «Матфея 19:6: “Итак, они уже не двое, но одна плоть. Что Бог сочетал, того никто не может разлучить”. Наконец-то женаты».

Источник: Соцсети

Эндрик проводит первый сезон в европейском футболе. На его счету 4 матча и 1 гол в составе сливочных. Забив гол за «Реал» в матче против «Вальядолида» во 2-м туре Ла Лиги, Эндрик стал самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Варану, который забил в возрасте 18 лет и 152 дней.

Реал Сосьедад
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 5
14.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманол Альгвасиль
Карло Анчелотти
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
58′
Килиан Мбаппе
75′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
27
Хон Арамбуру
28′
4
Мартин Субименди
5
Игор Субельдия
14
Такэфуса Кубо
12
Хави Лопес
78′
3
Айен Муньос
21
Найеф Агерд
75′
20
Хон Пачеко
82′
24
Лука Сучич
75′
22
Беньят Туррьентес
11
Шеральдо Беккер
63′
7
Андер Барренечеа
83′
19
Умар Садик
17′
63′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
10
Лука Модрич
79′
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
77′
17
Лукас Васкес
21
Браим Диас
25′
11
Родригу
9
Килиан Мбаппе
90′
16
Эндрик
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
12
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти