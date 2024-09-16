18-летний футболист «Реала» Эндрик женился на бразильской модели

Эндрик женился на 21-летней Габриэли Миранде, с которой начал встречаться в октябре прошлого года. Габриэли работает моделью и активно ведет свои социальные сети.
Эндрик и Миранда сообщили о бракосочетании, опубликовав пост в своих соцсетях: «Матфея 19:6: “Итак, они уже не двое, но одна плоть. Что Бог сочетал, того никто не может разлучить”. Наконец-то женаты».
Эндрик проводит первый сезон в европейском футболе. На его счету 4 матча и 1 гол в составе сливочных. Забив гол за «Реал» в матче против «Вальядолида» во 2-м туре Ла Лиги, Эндрик стал самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Варану, который забил в возрасте 18 лет и 152 дней.