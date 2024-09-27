Сафонов рассказал о взаимоотношениях с другими голкиперами «ПСЖ»

«У меня с Доннаруммой сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, то общались бы еще лучше. Арнау — прекрасный парень. С ним у нас отношения даже немного лучше, потому что говорим на английском». — приводит слова Сафонова ТАСС.