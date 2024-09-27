Сафонов рассказал о взаимоотношениях с другими голкиперами «ПСЖ»

«У меня с Доннаруммой сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, то общались бы еще лучше. Арнау — прекрасный парень. С ним у нас отношения даже немного лучше, потому что говорим на английском». — приводит слова Сафонова ТАСС.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 миллионов евро. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Как сообщает L'Equipe 25-летний Сафонов зарабатывает в клубе около 400 тысяч евро в месяц. По информации источника, это почти в два раза меньше основного вратаря клуба Джанлуиджи Доннаруммы, чей месячный оклад составляет около 850 тысяч евро.
Голкипер дебютировал за «ПСЖ» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). Ранее Сафонов рассказал, что отсутствие еврокубков повлияло на его решение уйти из «Краснодара».
В текущем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 13 очками. «Марсель» и «Монако» имеют такое же количество очков, но отстают от парижан по дополнительным показателям.