Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов МЛС

Возглавляет рейтинг нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, трансферная стоимость которого упала на 5 миллионов евро и составляет 25 миллионов евро. Следом за Месси расположились Рикард Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси», 15 миллионов), Хуан Камило Эрнандес («Коламбус Крю», 15 миллионов) и Факундо Торрес («Орландо Сити», 14 миллионов).