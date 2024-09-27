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Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов МЛС

Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих игроков МЛС по версии портала Transfermarkt. Россиянин и еще несколько футболистов, чью стоимость портал также оценил в 10 миллионов евро, разделили пятое место.

Возглавляет рейтинг нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, трансферная стоимость которого упала на 5 миллионов евро и составляет 25 миллионов евро. Следом за Месси расположились Рикард Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси», 15 миллионов), Хуан Камило Эрнандес («Коламбус Крю», 15 миллионов) и Факундо Торрес («Орландо Сити», 14 миллионов).

Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 миллионов евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.

19 сентября Миранчук забил свой дебютный гол в МЛС.. 28-летний россиянин отличился на 84-й минуте домашнего матча против команды Лионеля Месси «Интер Майами» (2:2), поразив ворота соперника дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.