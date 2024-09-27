Фабрицио Романо объяснил, почему «Челси» не продает Мудрика

— «Челси» не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика летом, так что он продолжает верить в игрока и его потенциал. Понятно, что ему нужно проявить себя, но «Челси» хочет увидеть прогресс в том, что они делают совместно с футболистом.



Мудрик летом поменял агентов, но это было не для того, чтобы добиться трансфера, он полностью сосредоточен на «Челси». Его выступления сейчас будут значительно влиять на то, что будет дальше, — приводит слова Романо The Daily Briefing.