Фабрицио Романо объяснил, почему «Челси» не продает Мудрика

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» два матча, в которых не отметился результативными действиями. В этих встречах он выходил на замену и провел на поле в сумме 30 минут.
— «Челси» не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика летом, так что он продолжает верить в игрока и его потенциал. Понятно, что ему нужно проявить себя, но «Челси» хочет увидеть прогресс в том, что они делают совместно с футболистом.
Мудрик летом поменял агентов, но это было не для того, чтобы добиться трансфера, он полностью сосредоточен на «Челси». Его выступления сейчас будут значительно влиять на то, что будет дальше, — приводит слова Романо The Daily Briefing.
Украинский футболист Мудрик в январе 2023 года перешел в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов прописаны в договоре в качестве дополнительных бонусов за клубные достижения, в которых поучаствует украинец.
В сезоне-2024/25 «Челси» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 10 очками. В следующем туре команда Энцо Марески примет на своем поле «Брайтон».