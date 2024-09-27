Звезду «Реала» высмеяли за необычные предпочтения в еде

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач. В «Реале» Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.