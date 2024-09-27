Звезду «Реала» высмеяли за необычные предпочтения в еде

Накануне 21-летний футболист посетил мероприятие, посвященное выходу нового футбольного симулятора FC 25, где поделился необычным фактом о себе.
«Когда я пью капучино и добавляю в него мед, мой тренер смотрит на меня так, будто говорит: “Что за херню ты творишь?” — сказал Беллингем.
Капучино — итальянский кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением горячего молока и взбитой молочной пены. В мире существует множество вариаций капучино, в том числе и с добавлением меда.
Главным тренером «Реала» является итальянец Карло Анчелотти.
Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач. В «Реале» Беллингем стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка. В воскресенье, 29 сентября, сливочные на выезде сыграют с мадридским «Атлетико». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.