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Доннарумма не сыграет против «Ренна». Сафонов включен в заявку

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку команды на домашний матч 6-го тура Лиги 1 против «Ренна», который состоится сегодня.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters
Футбол
Франция 2024/2025
Тур 6, 27.09.2024, 22:00
ПСЖ
-
Ренн
-

На матч заявлены два вратаря — россиянин Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. Доннарумма продолжает восстановление от мышечной травмы бедра и только вчера приступил к тренировкам. Таким образом, Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в третьем матче подряд.

Заявка «ПСЖ» на матч с «Ренном»

Вратари: Матвей Сафонов, Арнау Тенас.

Защитники: Лукас Бералдо, Ашраф Хакими, Науфель Эль-Ханнак, Маркиньос, Вильян Пачо, Мартин Шкриньяр, Йорам Заге.

Полузащитники: Ли Кан Ин, Сенни Меюлю, Жуан Невеш, Фабиан Руис, Варрен Заир-Эмери.

Нападающие: Брадли Баркола, Усман Дембеле, Ибраима Мбайе, Рандаль Коло-Муани.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. 25-летний россиянин дебютировал за парижан в домашнем матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), а затем отыграл выездную игру с «Реймсом» (1:1) в Лиге 1.

«ПСЖ» и «Ренн» сыграют сегодня в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ПСЖ
Ренн
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