Доннарумма не сыграет против «Ренна». Сафонов включен в заявку

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. 25-летний россиянин дебютировал за парижан в домашнем матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), а затем отыграл выездную игру с «Реймсом» (1:1) в Лиге 1.