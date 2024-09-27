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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон вернулся в строй после травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что голкипер команды Алиссон Бекер возобновил тренировки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

31-летний бразилец из-за травмы подколенного сухожилия пропустил домашний матч АЛП с «Борнмутом» (3:0) и домашнюю кубковую игру «Вест Хэмом» (5:1). В этих матчах его подменял второй вратарь Куивин Келлехер.

«Думаю, он готов вернуться. Алиссон частично тренировался в общей группе вчера, а сегодня он должен провести занятие полностью. Так что, полагаем, он будет доступен», — сказал Слот на пресс-конференции.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. В субботу, 28 сентября, мерсисайдцы на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

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