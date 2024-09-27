«Атлетико» отменил выступление певицы из-за ее симпатий к «Реалу»

29-летняя Данна Паола после первого тайма матча на домашнем стадионе «Атлетико» должна была исполнить песню «El double» в дуэте с Абрахамом Матео, но в клубе решили отменить выступление через несколько дней после ее интервью La Revuelta, в котором Паола призналась, что является болельщиком «Реала» и с нетерпением ждет возможности увидеть команду вживую.