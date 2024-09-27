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«Атлетико» отменил выступление певицы из-за ее симпатий к «Реалу»

Мексиканская певица и актриса Данна Паола должна была выступить в перерыве дерби с «Реалом» в рамках 8-м тура чемпионата Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023
Футбол
Испания 2024/2025
Тур 8, 29.09.2024, 22:00
Атлетико
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Реал
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29-летняя Данна Паола после первого тайма матча на домашнем стадионе «Атлетико» должна была исполнить песню «El double» в дуэте с Абрахамом Матео, но в клубе решили отменить выступление через несколько дней после ее интервью La Revuelta, в котором Паола призналась, что является болельщиком «Реала» и с нетерпением ждет возможности увидеть команду вживую.

Данна Паола приобрела популярность после исполнения роли в испанском сериале «Элита». Мексиканка даже предсказала, что в мадридском дерби «Реал» победит «Атлетико» со счетом 2:1 благодаря голам Винисиуса и Вальверде.

Мадридское дерби состоится 29 сентября на «Сивитас Метрополитано» и начнется в 22 часа по московскому времени.

После 7 туров чемпионата Испании с 21 очками лидирует «Барселона». «Реал» и «Атлетико» находятся на втором и третьем месте. У команд 17 и 15 очков, соответственно.

Атлетико
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь