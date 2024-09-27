Гвардиола подтвердил серьезность травмы Родри

«Сегодня утром Родри сделали операцию на передней крестообразной связке и мениске. К следующему сезону он будет готов, а этот сезон для него завершен. Мы получили худшие новости из возможных, но что есть, то есть. Мы окажем ему всю необходимую поддержку и будем двигаться дальше», — сказал Гвардиола.