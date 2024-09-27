Гвардиола подтвердил серьезность травмы Родри

«Сегодня утром Родри сделали операцию на передней крестообразной связке и мениске. К следующему сезону он будет готов, а этот сезон для него завершен. Мы получили худшие новости из возможных, но что есть, то есть. Мы окажем ему всю необходимую поддержку и будем двигаться дальше», — сказал Гвардиола.
Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2), столкнувшись с полузащитником канониров Томасом Парти. Испанец покинул поле на 21-й минуте — его заменил Матео Ковачич.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии.
Минувшим летом Родри стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Он является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на один балл. В субботу, 28 сентября, команда Пепа Гвардиолы на выезде сыграет против «Ньюкасла». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.