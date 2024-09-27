Миранчук вошел в топ-4 самых дорогих игроков швейцарской лиги

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых игроков швейцарской Суперлиги.
- «Лозанна»: Симоне Пафунди (10 млн евро);
- «Янг Бойз»: Филип Угринич (7 млн);
- «Янг Бойз»: Мешак Элиа (6,5 млн);
- «Сьон»: Антон Миранчук (6 млн);
- «Люцерн»: Паскаль Лорец (5 млн);
- «Базель»: Бени Траоре (5 млн);
- «Янг Бойз»: Жоэль Монтейру (5 млн);
- «Базель»: Финн ван Бримен (4,5 млн);
- «Лозанна»: Элвин Санчес (4 млн);
- «Лугано»: Альбиан Хайдари (4 млн).
22 сентября Миранчук дебютировал в чемпионате Швейцарии в матче против «Лугано» (0:0). По информации издания Blick, зарплата Антона в клубе составит 1,3 млн евро. Он стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Швейцарии после полузащитника «Базеля» Джердана Шакири.
1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.