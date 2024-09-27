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Миранчук вошел в топ-4 самых дорогих игроков швейцарской лиги

Антон Миранчук в начале сентября подписал контракт со «Сьоном» на два года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых игроков швейцарской Суперлиги.

  1. «Лозанна»: Симоне Пафунди (10 млн евро);
  2. «Янг Бойз»: Филип Угринич (7 млн);
  3. «Янг Бойз»: Мешак Элиа (6,5 млн);
  4. «Сьон»: Антон Миранчук (6 млн);
  5. «Люцерн»: Паскаль Лорец (5 млн);
  6. «Базель»: Бени Траоре (5 млн);
  7. «Янг Бойз»: Жоэль Монтейру (5 млн);
  8. «Базель»: Финн ван Бримен (4,5 млн);
  9. «Лозанна»: Элвин Санчес (4 млн);
  10. «Лугано»: Альбиан Хайдари (4 млн).

22 сентября Миранчук дебютировал в чемпионате Швейцарии в матче против «Лугано» (0:0). По информации издания Blick, зарплата Антона в клубе составит 1,3 млн евро. Он стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Швейцарии после полузащитника «Базеля» Джердана Шакири.

1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Сьон