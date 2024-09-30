«Атлетико» ищет виновных в беспорядках на матче с «Реалом»

— «Атлетико» выражает свое недовольство бросанием предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским «Реалом». Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний регламент, предусмотренный для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту.



Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство которых демонстрируют примерное поведение, — говорится в заявлении пресс-службы «Атлетико».