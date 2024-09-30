«Атлетико» ищет виновных в беспорядках на матче с «Реалом»

Напомним, матч прошел на стадионе «Атлетико» «Сивитас Метрополитано», где в прошлом сезоне «Реал» потерпел единственной поражение в чемпионате Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. За «сливочных» гол забил Эдер Милитау, а у «Атлетико» отличился Анхель Корреа.
На 68-й минуте матча игра была прервана из-за поведения фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы в сторону вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Главный арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Встречу возобновили спустя 20 минут. Успокоить болельщиков пытались игроки и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
— «Атлетико» выражает свое недовольство бросанием предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским «Реалом». Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний регламент, предусмотренный для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту.
Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство которых демонстрируют примерное поведение, — говорится в заявлении пресс-службы «Атлетико».
В текущем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками. «Реал» занимает второе место с 18 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на три балла.