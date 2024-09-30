Симеоне обвинил Куртуа в провоцировании фанатов «Атлетико»

Напомним, матч 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» прошел на стадионе «Сивитас Метрополитано». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. За «сливочных» гол забил Эдер Милитау, а у «Атлетико» отличился Анхель Корреа.
На 68-й минуте матча игра была прервана из-за поведения фанатов, которые стали бросать на поле посторонние предметы, отреагировав на поведение вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который эмоционально праздновал гол и стал обращаться к трибуне за своими воротами, где находились болельщики «Атлетико».
Главный арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Встречу возобновили спустя 20 минут. Успокоить болельщиков пытались игроки и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
В клубе уже сообщили, что помогают полиции и ищут людей, которые бросали предметы с одной из трибун. «Атлетико» применит к ним внутренний регламент, предусмотренный для таких инцидентов.
«По поводу людей, которые совершили эти инциденты, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах, это не оправдывает их действия. Но и те, кто подстрекает, тоже должны быть наказаны. Как по мне, санкции должны быть применены к тем, кто провоцирует. Если к вам не применяются санкции, можно делать все что угодно», — приводит слова Симеоне Marca.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками. «Реал» занимает второе место с 18 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на три балла.