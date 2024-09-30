Симеоне обвинил Куртуа в провоцировании фанатов «Атлетико»

«По поводу людей, которые совершили эти инциденты, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах, это не оправдывает их действия. Но и те, кто подстрекает, тоже должны быть наказаны. Как по мне, санкции должны быть применены к тем, кто провоцирует. Если к вам не применяются санкции, можно делать все что угодно», — приводит слова Симеоне Marca.