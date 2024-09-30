Щенсны вылетел в Испанию на медосмотр для «Барселоны»

В столице Каталонии 34-летний голкипер пройдет медосмотр, после чего подпишет однолетний контракт с «Барселоной».
Ранее стало известно, что Щенсны принял предложение «Барселоны» возобновить карьеру, чтобы заменить основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Предполагается, что Щенсны станет основным вратарем «Барселоны», если сможет выиграть конкуренцию у резервного голкипера Иньяки Пеньи.
Щенсны объявил о завершении карьеры в конце августа. Его последним клубом был «Ювентус», за который он провел 252 матча во всех турнирах, пропустив в них 233 мяча и 103 раза сыграв на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на три очка. Во вторник, 1 октября, команда Ханси Флика дома сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.