«Атлетико» наказал фаната, бросившего предметы в Тибо Куртуа

Напомним, матч 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» прошел на стадионе «Сивитас Метрополитано». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. За «сливочных» гол забил Эдер Милитау, а у «Атлетико» отличился Анхель Корреа.
На 68-й минуте матча игра была прервана из-за поведения фанатов, которые стали бросать на поле посторонние предметы, отреагировав на поведение вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который эмоционально праздновал гол и стал обращаться к трибуне за своими воротами, где находились болельщики «Атлетико».
Главный арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Встречу возобновили спустя 20 минут.
«Клуб принял решение навсегда запретить посещать матчи человеку, личность которого удалось установить полиции в сотрудничестве с нашим отделом безопасности, причастному к бросанию предметов во время дерби. Мы продолжаем работать с полицией для выявления остальных бросавших, которые получат пожизненную дисквалификацию, как только они будут обнаружены.
В ближайшее время мы включим в свои внутренние правила запрет на использование любого элемента или предмета одежды для сокрытия своей личности», — говорится в заявлении «Атлетико», которое приводит издание AS.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками. «Реал» занимает второе место с 18 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на три балла.