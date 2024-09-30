«Атлетико» наказал фаната, бросившего предметы в Тибо Куртуа

«Клуб принял решение навсегда запретить посещать матчи человеку, личность которого удалось установить полиции в сотрудничестве с нашим отделом безопасности, причастному к бросанию предметов во время дерби. Мы продолжаем работать с полицией для выявления остальных бросавших, которые получат пожизненную дисквалификацию, как только они будут обнаружены.



В ближайшее время мы включим в свои внутренние правила запрет на использование любого элемента или предмета одежды для сокрытия своей личности», — говорится в заявлении «Атлетико», которое приводит издание AS.