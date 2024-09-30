В Гонконге защитник в прыжке выбил мяч с ленточки ворот: видео

В матче гонконгской премьер-лиги «Истерн» едва не забил в ворота «Саутерн Дистрикт», но на пути мяча встал защитник Кота Кавасе.
После 4 туров в Премьер-лиге, в которой участвует всего 9 клубов, лидирует «Тай По». «Истерн», набравший столько же очков, сколько и лидер, занимает второе место. Действующий чемпион Гонконга «Ли Ман» замыкает тройку лидеров.
Гонконгская Премьер-лига была основана в 2014 году. Чаще всего — шесть раз — победителем становился «Китчи». По одному разу побеждали «Истерн», «Тай По» и «Ли Ман».