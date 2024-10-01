Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Лёше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября… Итого за 50 000 рублей (без стоимости телеков) вы получаете суперсервис, где телики везут почти две недели (магаз, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать). В Италии сами устанавливали за 0 евро», — написала Максимова в соцсетях.
Также девушка рассказала, что они уже месяц живут с двумя чемоданами, так как доставка их вещей из Европы задерживается из-за масштабной забастовки портовых работников.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.
Всего Миранчук провел в МЛС шесть матчей, в которых забил два мяча.
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая от зоны плей-офф на три очка за три тура до конца регулярного чемпионата. В четверг, 3 октября, команда дома сыграет против «Монреаля».