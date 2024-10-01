Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Лёше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября… Итого за 50 000 рублей (без стоимости телеков) вы получаете суперсервис, где телики везут почти две недели (магаз, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать). В Италии сами устанавливали за 0 евро», — написала Максимова в соцсетях.