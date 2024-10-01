«Барселона» объявила об убытках по итогам прошлого сезона

В отчете отмечается, что «Барселона» ожидает значительного роста спонсорских доходов, которые уже в этом сезоне должны достичь 250 млн евро. Возвращение на «Камп Ноу» в декабре этого года должно увеличить прибыль с билетов, что принесет в клубную казну дополнительные 125 млн евро. Таким образом, «Барселона» планирует закрыть сезон-2024/25 с чистой прибылью в размере 5 млн евро.