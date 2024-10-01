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«Барселона» объявила об убытках по итогам прошлого сезона

Убытки «Барселоны» по итогам сезона-2023/24 составили 91 млн евро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Каталонский клуб отчитался о рекордных доходах от спонсорских контрактов, которые составили свыше 210 млн евро. Также клуб заработал 80 млн евро на трансферах, а оборот дочерней компании, занимающейся мерчендайзингом, составил 110 млн евро. Зарплатная ведомость команды сократилась на 25% — с 670 млн до 500 млн евро.

«Барселона» также сообщила, что из-за реконструкции «Камп Ноу» и проведения домашних матчей на Олимпийском стадионе «Монжуик» клубная казна недосчиталась более 100 млн евро. Это привело к тому, что клуб закрыл консолидированную отчетность сезона-2023/24 с чистым убытком в размере 91 млн евро.

В отчете отмечается, что «Барселона» ожидает значительного роста спонсорских доходов, которые уже в этом сезоне должны достичь 250 млн евро. Возвращение на «Камп Ноу» в декабре этого года должно увеличить прибыль с билетов, что принесет в клубную казну дополнительные 125 млн евро. Таким образом, «Барселона» планирует закрыть сезон-2024/25 с чистой прибылью в размере 5 млн евро.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на три очка. Сегодня команда Ханси Флика в Лиге чемпионов дома сыграет с «Янг Бойз». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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