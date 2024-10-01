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Роналду посвятил гол в азиатской ЛЧ своему покойному отцу

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Райяном» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой клуба «Аль-Наср» со счетом 2:1. На 45+1-й минуте гол забил нападающий «Аль-Насра» Садио Мане, а на 76-й минуте отличился 39-летний Криштиану Роналду. Для португальца этот гол стал 904-м в карьере. Роналду забил семь мячей в 8 матчах нового сезона, также он отличился в трех матчах подряд.

В день матча отцу Криштиану Роналду Жозе Динишу Авейру могло бы исполниться 71 год.

«У сегодняшнего гола иной привкус. Я бы хотел, чтобы мой отец был жив — сегодня его день рождения», — приводит слова Роналду A Bola.

Отец Роналду умер в 2005 году из-за почечной недостаточности, когда нападающему было 20 лет. Роналду узнал о смерти Жозе накануне матча отборочного турнира ЧМ-2006 между сборными России и Португалии (0:0), который прошел в Москве 7 сентября 2005 года.

В текущем сезоне азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице группы В с 4 очками. В следующем туре команда Стефано Пиоли на выезде встретится с «Эстеглялем».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.