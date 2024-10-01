Роналду посвятил гол в азиатской ЛЧ своему покойному отцу

Встреча завершилась победой клуба «Аль-Наср» со счетом 2:1. На 45+1-й минуте гол забил нападающий «Аль-Насра» Садио Мане, а на 76-й минуте отличился 39-летний Криштиану Роналду. Для португальца этот гол стал 904-м в карьере. Роналду забил семь мячей в 8 матчах нового сезона, также он отличился в трех матчах подряд.