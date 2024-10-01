Фабрицио Романо раскрыл подробности о будущем тен Хага в «МЮ»

Ранее Goal узнал, во сколько «Манчестер Юнайтед» обойдется увольнение тен Хага. Расставание с главным тренером будет стоить английскому клубу €21 млн. В случае увольнения в июне, до продления контракта (до июня 2026 года), «МЮ» пришлось бы выплатить тренеру меньше — около €12 млн, но теперь сумма вырастет.