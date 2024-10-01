Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фабрицио Романо раскрыл подробности о будущем тен Хага в «МЮ»

Спортивный журналист Фабрицио Романо высказался о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Романо, в ближайшее время тен Хаг останется на своем посту, он имеет поддержку руководства, но давление на него растет.

Ключевыми событиями для продолжения карьеры тен Хага в клубе будут ближайший матч в Лиге Европы с «Порту» и встреча в АПЛ с «Астон Виллой».

Напомним, в минувшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в матче 6-го тура АПЛ со счетом 0:3 от «Тоттенхэма».

Ранее Goal узнал, во сколько «Манчестер Юнайтед» обойдется увольнение тен Хага. Расставание с главным тренером будет стоить английскому клубу €21 млн. В случае увольнения в июне, до продления контракта (до июня 2026 года), «МЮ» пришлось бы выплатить тренеру меньше — около €12 млн, но теперь сумма вырастет.

При тен Хаге клуб потратил более €600 млн на покупку 15 игроков, но за это время выиграл только Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В текущем сезоне чемпионата Англии «МЮ» занимает 13-е месте в турнирной таблице с 7 очками. Команды выиграла лишь два матча из шести.

Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь