Фабрицио Романо раскрыл подробности о будущем тен Хага в «МЮ»

Как сообщает Романо, в ближайшее время тен Хаг останется на своем посту, он имеет поддержку руководства, но давление на него растет.
Ключевыми событиями для продолжения карьеры тен Хага в клубе будут ближайший матч в Лиге Европы с «Порту» и встреча в АПЛ с «Астон Виллой».
Напомним, в минувшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в матче 6-го тура АПЛ со счетом 0:3 от «Тоттенхэма».
Ранее Goal узнал, во сколько «Манчестер Юнайтед» обойдется увольнение тен Хага. Расставание с главным тренером будет стоить английскому клубу €21 млн. В случае увольнения в июне, до продления контракта (до июня 2026 года), «МЮ» пришлось бы выплатить тренеру меньше — около €12 млн, но теперь сумма вырастет.
При тен Хаге клуб потратил более €600 млн на покупку 15 игроков, но за это время выиграл только Кубок Англии и Кубок английской лиги.
В текущем сезоне чемпионата Англии «МЮ» занимает 13-е месте в турнирной таблице с 7 очками. Команды выиграла лишь два матча из шести.