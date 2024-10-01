Роналду — о своей карьере: Осталось не так много времени

30 сентября нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в матче азиатской Лиги чемпионов с командой «Аль‑Район» — 2:1. Португалец признался, что на данный момент наслаждается футболом и не думает об индивидуальных наградах.
«Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, поскольку знаю, что у меня осталось не так много времени. Мне неважно, буду ли я лучшим игроком и буду ли выигрывать индивидуальные награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Роналду выступает за «Аль‑Наср» с января 2023 года, его соглашение с саудовской командой рассчитано до лета 2025 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Португалец первым из футболистов достиг отметки в 900 забитых мячей.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, он провел 183 матча в турнире в составе английского «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» и итальянского «Ювентуса» и забил 140 мячей. Португалец на 11 голов опережает аргентинца Лионеля Месси и на 46 — польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Семь раз Роналду становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов.