Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду — о своей карьере: Осталось не так много времени

39-летний португальский нападающий отметил, что сейчас старается получать удовольствие от футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30 сентября нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в матче азиатской Лиги чемпионов с командой «Аль‑Район» — 2:1. Португалец признался, что на данный момент наслаждается футболом и не думает об индивидуальных наградах.

«Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, поскольку знаю, что у меня осталось не так много времени. Мне неважно, буду ли я лучшим игроком и буду ли выигрывать индивидуальные награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Роналду выступает за «Аль‑Наср» с января 2023 года, его соглашение с саудовской командой рассчитано до лета 2025 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Португалец первым из футболистов достиг отметки в 900 забитых мячей.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, он провел 183 матча в турнире в составе английского «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» и итальянского «Ювентуса» и забил 140 мячей. Португалец на 11 голов опережает аргентинца Лионеля Месси и на 46 — польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Семь раз Роналду становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов.