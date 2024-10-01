Роналду — о своей карьере: Осталось не так много времени

«Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, поскольку знаю, что у меня осталось не так много времени. Мне неважно, буду ли я лучшим игроком и буду ли выигрывать индивидуальные награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.