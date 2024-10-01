Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрес Иньеста принял решение о завершении карьеры

40-летний экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании официально объявит о завершении карьеры 8 октября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В своих соцсетях Иньеста анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в футболке «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».

Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.