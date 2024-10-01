Андрес Иньеста принял решение о завершении карьеры

В своих соцсетях Иньеста анонсировал объявление видеороликом, в котором художник рисует на стене портрет футболиста в футболке «Барселоны» с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности, и надписью: «В мое будущее. 8 октября 2024 года».
Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.