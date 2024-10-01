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Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире

Портал Transfermarkt обновил оценку стоимости ведущих футболистов мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Трансферная стоимость норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда увеличилась с 180 до 200 миллионов евро.

Ранее 24-летний Холанд делил первое место по стоимости вместе с тремя футболистами «Реала» — англичанином Джудом Беллингемом, бразильцем Винисиусом Жуниором и французом Килианом Мбаппе. Однако в обновленной версии рейтинга трансферная стоимость норвежца выросла, что сделало его самым дорогим игроком мира.

Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года. В дебютном сезоне за «Сити» он забил 52 гола в 53 матчах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.

В текущем сезоне норвежец сыграл 8 матчей за «Манчестер Сити» и забил 10 голов. Всего на его счету 100 голов и 14 ассистов в 106 матчах за «горожан».

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