Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире

Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года. В дебютном сезоне за «Сити» он забил 52 гола в 53 матчах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.