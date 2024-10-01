«Шанхай» Слуцкого потерпел разгромное поражение в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шеньхуа» потерпел третье поражение в этом сезоне и впервые при Леониде Слуцком проиграл с разгромным счетом. За весь матч игроки «Шеньхуа» ни разу не сумели пробить в створ ворот, несмотря на то, что команда прибыла в Малайзию основным составом.