«Шанхай» Слуцкого потерпел разгромное поражение в азиатской Лиге чемпионов

Забитыми мячами в этой встрече отличились Ариф Айман (11'), Хорхе Обрегон (26') и Хуан Муниз (80').
«Шанхай Шеньхуа» потерпел третье поражение в этом сезоне и впервые при Леониде Слуцком проиграл с разгромным счетом. За весь матч игроки «Шеньхуа» ни разу не сумели пробить в створ ворот, несмотря на то, что команда прибыла в Малайзию основным составом.
В первом туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шеньхуа» дома одержал уверенную победу над корейским клубом «Пхохан Стилерс» (4:1). Примечательно, что сегодня эта команда на своем поле разгромила «Шанхай Порт» (3:0), который ведет с «Шеньхуа» борьбу за чемпионский титул в китайской Суперлиге.
«Шанхай Шеньхуа» опустился на пятое место в турнирной таблице восточной группы общего этапа Лиги чемпионов АФК. Следующим соперником команды Леонида Слуцкого станет японский клуб «Кавасаки Фронтале». Встреча пройдет 23 октября в Шанхае.