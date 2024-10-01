Юрген Клопп получил орден за заслуги перед Германией

Юрген Клопп по окончании сезона-2023/24 покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.