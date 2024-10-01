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Юрген Клопп получил орден за заслуги перед Германией

Почетную награду 57-летнему тренеру вручил в Берлине президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп удостоился федерального ордена в Германии. Футбольный специалист получил орден «За заслуги перед ФРГ». Вручение государственных наград приурочили к празднику — Дню германского единства, который отмечается 3 октября.

«Успех и слава никогда не мешали ему видеть человека в каждом отдельно взятом спортсмене», — говорится в заявлении.

В 2024 году орденом «За заслуги перед ФРГ» награждены 28 человек, в том числе 15 мужчин и 13 женщин.

Юрген Клопп по окончании сезона-2023/24 покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Специалист отказывается от всех поступающих предложений по работе, заявив о желании сделать паузу в карьере.

Ливерпуль