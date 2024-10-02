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Игрок «Манчестер Сити» был задержан за кражу мобильного телефона

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеуш Нунеш был арестован в Мадриде за кражу мобильного телефона. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Инцидент произошел 8 сентября во время перерыва на матчи сборных. 27-летний португалец не был вызван в национальную команду на матчи Лиги наций и получил небольшой отпуск. Нунеш был задержан мадридской полицией после вечеринки в ночном клубе «Ла Ривьера».

Согласно полицейскому отчету, в 5:30 утра по местному времени Нунеш отобрал телефон у 58-летнего посетителя клуба после того, как тот сфотографировал его в туалете. Владелец телефона вызвал полицию. Отмечается, что португалец вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, после чего его задержали.

Нунешу были предъявлены обвинения в краже. Через несколько часов он был отпущен на свободу под залог. В ближайшее время футболист должен представить перед судом.

Матеуш Нунеш перешел в «Манчестер Сити» летом 2023 года из «Вулверхэмптона» за 62 млн евро. На его счету 35 матчей за горожан, в которых он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.

Слован Бр
0:4
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Tehelne Pole
Главные тренеры
Владимир Вайсс
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Илкай Гюндоган
8′
Фил Фоден
(Жереми Доку)
15′
Эрлин Бреут Холанн
(Рико Льюис)
58′
Джеймс Макэйти
(Фил Фоден)
74′
Составы команд
Слован Бр
71
Доминик Такач
4
Гурам Кашия
6
Кевин Виммер
12
Кенан Байрич
28
Сесар Блэкмен
88
Кириакос Саввидис
10
Марко Толич
78′
25
Лукаш Паушек
77
Даниил Игнатенко
63′
23
Шарани Зуберу
7
Владимир Вайсс
63′
37
Юлиус Секе
11
Тигран Барсегян
85′
21
Роберт Мак
13
Давид Стрелец
78′
18
Нино Марцелли
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
5
Джон Стоунс
82
Рико Льюис
19
Илкай Гюндоган
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
26
Савио
24
Йошко Гвардиол
78′
2
Кайл Уокер
25
Мануэль Аканджи
61′
3
Рубен Диаш
9
Эрлин Бреут Холанн
60′
87
Джеймс Макэйти
47
Фил Фоден
78′
10
Джек Грилиш
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
25
1
Удары в створ
13
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
15
2
Фолы
8
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь