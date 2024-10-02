Игрок «Манчестер Сити» был задержан за кражу мобильного телефона

Инцидент произошел 8 сентября во время перерыва на матчи сборных. 27-летний португалец не был вызван в национальную команду на матчи Лиги наций и получил небольшой отпуск. Нунеш был задержан мадридской полицией после вечеринки в ночном клубе «Ла Ривьера».
Согласно полицейскому отчету, в 5:30 утра по местному времени Нунеш отобрал телефон у 58-летнего посетителя клуба после того, как тот сфотографировал его в туалете. Владелец телефона вызвал полицию. Отмечается, что португалец вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, после чего его задержали.
Нунешу были предъявлены обвинения в краже. Через несколько часов он был отпущен на свободу под залог. В ближайшее время футболист должен представить перед судом.
Матеуш Нунеш перешел в «Манчестер Сити» летом 2023 года из «Вулверхэмптона» за 62 млн евро. На его счету 35 матчей за горожан, в которых он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.