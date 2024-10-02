Игрок «Манчестер Сити» был задержан за кражу мобильного телефона

Согласно полицейскому отчету, в 5:30 утра по местному времени Нунеш отобрал телефон у 58-летнего посетителя клуба после того, как тот сфотографировал его в туалете. Владелец телефона вызвал полицию. Отмечается, что португалец вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, после чего его задержали.