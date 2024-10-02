Щенсны возобновил карьеру и перешел в «Барселону»

Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры в конце августа. Его последним клубом был «Ювентус», за который он провел 252 матча во всех турнирах, пропустив в них 233 мяча и 103 раза сыграв на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.