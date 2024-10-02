Щенсны возобновил карьеру и перешел в «Барселону»

34-летний голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2025 года. Он решил возобновить карьеру после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, который выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия.
Щенсны будет бороться за место основного вратаря «Барселоны» с 25-летним воспитанником клуба Иньяки Пеньей. Поляк будет выступать за сине-гранатовых под 25-м номером.
Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры в конце августа. Его последним клубом был «Ювентус», за который он провел 252 матча во всех турнирах, пропустив в них 233 мяча и 103 раза сыграв на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на три очка. В воскресенье, 6 октября, команда Ханси Флика на выезде сыграет с «Алавесом». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.