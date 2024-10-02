Щенсны впервые прокомментировал свой переход в «Барселону»

2 октября 34-летний голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2025 года. Он решил возобновить карьеру после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, который выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия. Бывший голкипер «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал свой переход в «Барселону».
«Честно говоря, я был готов к завершению карьеры. Я был счастлив, но в первые два дня в городе я вижу, как люди относятся ко мне и как это важно для них. Это заставляет меня гордиться тем, что я стал частью этой удивительной семьи. Это большой клуб, но я уже чувствую себя частью семьи. Я вижу страсть болельщиков, и это очень приятно. Семья очень важна для меня, и теперь я её немного расширил. Я был на стадионе. Команда выглядит потрясающе. Это вызов для меня, и я готов к нему с большим энтузиазмом. Я с нетерпением жду, что будет в этом сезоне», — приводит слова Щенсного Barca Universal.
Последним клубом Щенсны был «Ювентус», за который он провел 252 матча во всех турнирах, пропустив в них 233 мяча и 103 раза сыграв на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.
После 8 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на три очка. В воскресенье, 6 октября, команда Ханси Флика на выезде сыграет с «Алавесом».