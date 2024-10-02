Щенсны впервые прокомментировал свой переход в «Барселону»

«Честно говоря, я был готов к завершению карьеры. Я был счастлив, но в первые два дня в городе я вижу, как люди относятся ко мне и как это важно для них. Это заставляет меня гордиться тем, что я стал частью этой удивительной семьи. Это большой клуб, но я уже чувствую себя частью семьи. Я вижу страсть болельщиков, и это очень приятно. Семья очень важна для меня, и теперь я её немного расширил. Я был на стадионе. Команда выглядит потрясающе. Это вызов для меня, и я готов к нему с большим энтузиазмом. Я с нетерпением жду, что будет в этом сезоне», — приводит слова Щенсного Barca Universal.