Месси и Суарес номинированы на приз MVP чемпионата МЛС

Как сообщает пресс-служба лиги, в этом году игры посетили более 11 миллионов человек. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне — 10,9 млн зрителей. До конца сезона-2024 в МЛС осталось еще 16 матчей.



Средняя посещаемость игр в 2024 году составила более 23 тысяч человек. Лучше всех болельщики ходили на матчи «Атланты» (в среднем более 49 тысяч человек) и «Шарлотт» (более 35 тысяч). Худшими по посещаемости стали «Колорадо» (15 тысяч) и «Хьюстон Динамо» (16 тысяч).