Месси и Суарес номинированы на приз MVP чемпионата МЛС

В список попали те футболисты, которые провели на поле более 1000 минут. Голосование за звание MVP регулярного чемпионата началось 7 октября и завершится 21 октября.
Клубы МЛС могут выдвинуть только двух кандидатов на получение этой награды. От победителя регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» номинированы Лионель Месси и Луис Суарес. Также Суарес вошел в список номинантов на награду лучшему новичку сезона.
В этом сезоне Месси провел за «Интер Майами» 18 игр в регулярном чемпионате, в которых забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Луис Суарес провел за клуб из штата Флорида 26 игр, забив 18 мячей и сделав 7 голевых передач.
Также стало известно, что МЛС побила рекорд посещаемости матчей в этом сезоне.
Как сообщает пресс-служба лиги, в этом году игры посетили более 11 миллионов человек. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне — 10,9 млн зрителей. До конца сезона-2024 в МЛС осталось еще 16 матчей.
Средняя посещаемость игр в 2024 году составила более 23 тысяч человек. Лучше всех болельщики ходили на матчи «Атланты» (в среднем более 49 тысяч человек) и «Шарлотт» (более 35 тысяч). Худшими по посещаемости стали «Колорадо» (15 тысяч) и «Хьюстон Динамо» (16 тысяч).
Напомним, «Интер Майами» досрочно оформил чемпионство в МЛС, завоевав Supporters' Shield — титул победителя регулярного чемпионата. Для Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Форвард остается самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.