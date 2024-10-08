«Ман Юнайтед» показал худший результат на старте АПЛ за 35 лет

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея после семи матчей восемь набранных очков. В сезоне-1989/90 после семи туров манкунианцы набрали на одно очко меньше. По итогам того сезона «Манчестер Юнайтед» занял 13-е место, что стало худшим результатом команды под руководством Алекса Фергюсона.
«Манчестер Юнайтед» проводит третий сезон под руководством Эрика тен Хага. В свой первый год 54-летний специалист выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.
19 октября «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Бретфордом».