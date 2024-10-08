Телохранитель выбежал на поле, чтобы спасти Месси от ребенка: видео

Охраннику хватило всего несколько секунд, чтобы заметить угрозу и добежать от бровки до Месси. Он остановил ребенка в нескольких метрах от звездного аргентинца, однако с его разрешения позволил юному болельщику сделать памятное селфи.
Охраной аргентинца в МЛС занимается бывший спецназовец американской армии Яссин Чуэко. Он имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеет боевыми искусствами и даже принимал участие в нескольких профессиональных боях по ММА. Зарплата Чуэко составляет 3,5 млн долларов в год. Он зарабатывает больше, чем любой футболист «Интер Майами», кроме самого Месси и полузащитника клуба Серхио Бускетса.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.
«Интер Майами» впервые в своей истории досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. В заключительном матче регулярки клуб из штата Флорида дома сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча пройдет 20 октября.
Плей-офф МЛС стартует 23 октября и завершится 7 декабря.