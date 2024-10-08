Телохранитель выбежал на поле, чтобы спасти Месси от ребенка: видео

Охраной аргентинца в МЛС занимается бывший спецназовец американской армии Яссин Чуэко. Он имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеет боевыми искусствами и даже принимал участие в нескольких профессиональных боях по ММА. Зарплата Чуэко составляет 3,5 млн долларов в год. Он зарабатывает больше, чем любой футболист «Интер Майами», кроме самого Месси и полузащитника клуба Серхио Бускетса.