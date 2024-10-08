«Она была похожа на сказку». Иньеста официально завершил карьеру

«Я никогда не думал, что этот день настанет. Я никогда не мог себе этого представить. Все эти слезы, пролитые в последние дни, — это слезы эмоций, гордости. Это не слезы печали. Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом, и который добился этого благодаря труду, самопожертвованию и тому, что он никогда не сдавался. Это главные ценности в моей жизни. Я очень горжусь этим путешествием и всеми людьми, которые сопровождали меня.



Я очень рад, что осуществил свою мечту. Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я испытал все самое лучшее на профессиональном уровне. Все началось в моем родном городе — с игры в школе и во время поездок в Альбасете. Там я сделал свои первые шаги. Я помню тот этап как очень счастливый. Я помню, как наблюдал за игрой “Альбы” в высшей лиге. Хотя я никогда не выступал за “Альбасете” на профессиональном уровне, у меня всегда было две любимые команды: “Альбасете” и “Барса”. Моя земля в моем сердце», — сказал Иньеста.