«Реал»: Выражаем свое признание и восхищение Иньестой

Мадридский «Реал» опубликовал заявление в связи с завершением карьеры легендарного полузащитника «Барселоны» и сборной Испании.
«В свете объявления о завершении игровой карьеры Андресом Иньестой футбольный клуб “Реал Мадрид”, его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и симпатию в отношении одной из величайших легенд испанского и мирового футбола. Помимо завоеванных в течение карьеры титулов, Андрес Иньеста внес вклад в развитие футбола своей игрой и своими ценностями. Его гол в финале чемпионата мира в ЮАР в 2010 году навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков», — говорится в заявлении мадридского клуба.
Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.