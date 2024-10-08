«Реал»: Выражаем свое признание и восхищение Иньестой

«В свете объявления о завершении игровой карьеры Андресом Иньестой футбольный клуб “Реал Мадрид”, его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и симпатию в отношении одной из величайших легенд испанского и мирового футбола. Помимо завоеванных в течение карьеры титулов, Андрес Иньеста внес вклад в развитие футбола своей игрой и своими ценностями. Его гол в финале чемпионата мира в ЮАР в 2010 году навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков», — говорится в заявлении мадридского клуба.