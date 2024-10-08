СМИ: Серхио Агуэро через суд требует от «Барселоны» 3 млн евро

Воспитанник «Индепендьенте» перебрался в Европу в 2006 году, подписав контракт с «Атлетико». Вместе с мадридской командой он побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА 2010. В июле 2011 Агуэро перешел в «Манчестер Сити» за 35 млн фунтов стерлингов. В дебютном сезоне помог команде выиграть первый чемпионский титул за 44 года, забив победный гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте в матче последнего тура. Всего за «горожан» аргентинец провел 390 матчей, в которых забил 260 мячей и сделал 65 результативных передач. Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити».