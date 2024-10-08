СМИ: Серхио Агуэро через суд требует от «Барселоны» 3 млн евро

Как сообщает AS, экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро потребовал у клуба три миллиона евро в рамках соглашения по разрыву трудовых отношений. Аргентинский футболист летом 2021 года подписал с «Барселоной» двухлетний контракт, однако был вынужден завершить карьеру в декабре того же года из-за заболевания сердца. Серхио Агуэро успел провести за «Барселону» пять матчей. В них форвард забил один гол.
По данным источника, каталонский клуб сообщил Агуэро, чтобы выплатит ему зарплату за первый год контракта по страховке. Однако страховая компания отказалась выплачивать футболисту деньги, заявив, что проблемы с сердцем были у него с детства. Теперь Агуэро считает, что «Барселона» должна выплатить обещанные три миллиона евро.
Воспитанник «Индепендьенте» перебрался в Европу в 2006 году, подписав контракт с «Атлетико». Вместе с мадридской командой он побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА 2010. В июле 2011 Агуэро перешел в «Манчестер Сити» за 35 млн фунтов стерлингов. В дебютном сезоне помог команде выиграть первый чемпионский титул за 44 года, забив победный гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте в матче последнего тура. Всего за «горожан» аргентинец провел 390 матчей, в которых забил 260 мячей и сделал 65 результативных передач. Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити».