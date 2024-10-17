В «Реале» считают обвинения Мбаппе в изнасиловании фейком

Источник в клубе, с которым беседовали на условиях анонимности, назвал обвинения в адрес Мбаппе «величайшим фейком в истории спорта».
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в этот день ночевал Мбаппе и его друзья. По информации журналистки шведского издания Expressen Катрин Кранц, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила о его намерении подать иск за клевету.
Килиан Мбаппе был замечен в шведской столице 11 октября, когда сборная Франции проводила матч Лиги наций против команды Израиля (4:1). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы.
Накануне стало известно, что Мбаппе вернулся в расположение «Реала» и начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Сельты», который состоится в субботу, 19 октября.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.