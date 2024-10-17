В «Реале» считают обвинения Мбаппе в изнасиловании фейком

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в этот день ночевал Мбаппе и его друзья. По информации журналистки шведского издания Expressen Катрин Кранц, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила о его намерении подать иск за клевету.