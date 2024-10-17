Кроос назвал трех игроков, которые заслуживают «Золотой мяч»

«Независимо от порядка: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Трое должны решить между собой. Я бы отдал награду и себе. Главное, чтобы это был футболист мадридского “Реала”, потому что мы были самой успешной командой в Европе», — приводит слова Крооса Goal.