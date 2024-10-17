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Кроос назвал трех игроков, которые заслуживают «Золотой мяч»

Бывший игрок мадридского «Реала» Тони Кроос назвал трех футболистов, которые заслуживают получить «Золотой мяч».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Maria Jimenez - Real Madrid/Real Madrid via Getty Images

«Независимо от порядка: Винисиус, Беллингем, Карвахаль. Трое должны решить между собой. Я бы отдал награду и себе. Главное, чтобы это был футболист мадридского “Реала”, потому что мы были самой успешной командой в Европе», — приводит слова Крооса Goal.

Ранее сообщалось, что Винисиус уже оповещен о том, что он станет обладателем «Золотого мяча». А в «Реале» начали подготовку к церемонии вручения награды. В клубе разрабатывают план по сопровождению Винисиуса на церемонию в Париж, готовится делегация и видео с поздравлениями для бразильца.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже. В тройку фаворитов на самую престижную индивидуальную награду среди футболистов помимо Винисиуса входят полузащитник «Манчестер Сити» Родри и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

В минувшем сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Он провел 49 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.

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