СМИ: Александер-Арнольд согласился перейти в «Реал»

Действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. Трент — воспитанник мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. В общей сложности он провел 319 матчей за «красных», в которых забил 19 мячей и сделал 83 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в 70 миллионов евро.