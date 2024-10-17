СМИ: Александер-Арнольд согласился перейти в «Реал»

По данным источника, 26-летний английский футболист договорился о переходе в «Реал» следующим летом. При этом не исключен вариант, что Трент перейдет в «Реал» уже этой зимой.
Действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. Трент — воспитанник мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. В общей сложности он провел 319 матчей за «красных», в которых забил 19 мячей и сделал 83 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в 70 миллионов евро.
Интерес к игроку «Ливерпуля» со стороны «Реала» связан с тем, что основной правый защитник мадридцев Дани Карвахаль получил серьезную травму крестообразной связки и на долгое время выбыл из строя.
После 9 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, на три очка отставая от лидирующей «Барселоны».