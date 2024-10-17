Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

39-летний португалец заработает в этом сезоне 285 млн долларов. 220 млн долларов Роналду получит по контракту с саудовским клубом, еще 65 млн ему принесут доходы от нефутбольной деятельности, среди которых рекламные контракты и сторонние бизнес-проекты.
В топ-3 рейтинга также вошли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и нападающий «Аль-Хиляля» Неймар. Месси стал лидером по доходам от нефутбольной деятельности, которая принесет ему 75 млн долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 285 (220+65) млн долларов;
- Лионель Месси («Интер Майами») — 135 (60+75) млн долларов;
- Неймар («Аль-Хиляль») — 110 (80+30) млн долларов;
- Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 104 (100+4) млн долларов;
- Килиан Мбаппе («Реал») — 90 (70+20) млн долларов;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 60 (46+14) млн долларов;
- Винисиус Жуниор («Реал») — 55 (40+15) млн долларов;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 (35+18) млн долларов;
- Садьо Мане («Аль-Наср») — 52 (48+4) млн долларов;
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 39 (35+4) млн долларов.