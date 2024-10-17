Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний португалец заработает в этом сезоне 285 млн долларов. 220 млн долларов Роналду получит по контракту с саудовским клубом, еще 65 млн ему принесут доходы от нефутбольной деятельности, среди которых рекламные контракты и сторонние бизнес-проекты.

В топ-3 рейтинга также вошли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и нападающий «Аль-Хиляля» Неймар. Месси стал лидером по доходам от нефутбольной деятельности, которая принесет ему 75 млн долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 285 (220+65) млн долларов;
  2. Лионель Месси («Интер Майами») — 135 (60+75) млн долларов;
  3. Неймар («Аль-Хиляль») — 110 (80+30) млн долларов;
  4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 104 (100+4) млн долларов;
  5. Килиан Мбаппе («Реал») — 90 (70+20) млн долларов;
  6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 60 (46+14) млн долларов;
  7. Винисиус Жуниор («Реал») — 55 (40+15) млн долларов;
  8. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 (35+18) млн долларов;
  9. Садьо Мане («Аль-Наср») — 52 (48+4) млн долларов;
  10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 39 (35+4) млн долларов.