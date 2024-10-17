Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

39-летний португалец заработает в этом сезоне 285 млн долларов. 220 млн долларов Роналду получит по контракту с саудовским клубом, еще 65 млн ему принесут доходы от нефутбольной деятельности, среди которых рекламные контракты и сторонние бизнес-проекты.