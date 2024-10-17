Игроки «Реал Сосьедад» поздравили Захаряна с возвращением: видео

Игроки «Реал Сосьедад» устроили Захаряну традиционный коридор, поздравив с возвращением к тренировкам после травмы голеностопа.
Пока Захарян не принимал участия в матчах команды в новом сезоне из-за полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. 6 августа футболист успешно перенес операцию. В клубе сообщали, что Захарян вернется на поле в октябре.
Ранее Захарян сменил игровой номер. В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал за испанский клуб под 12-м номером. Теперь полузащитник будет выходить на поле в игровой футболке с номером 8. Ранее этот номер принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, который перешел в лондонский «Арсенал».
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в турнирной таблице с 9 очками. В следующем туре команда из Сан-Себастьяна на выезде сыграет против «Жироны».