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СМИ: Мбаппе уверен, что за слухами об изнасиловании стоит «ПСЖ»

Как сообщает Cadena Ser, французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе в разговоре с руководством королевского клуба представил свою версию секс-скандала.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в тот день ночевал Мбаппе и его друзья. По информации шведского издания Expressen, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила о намерении подать иск за клевету. По данным СМИ, Мбаппе настаивает на том, что сексуальная связь была по обоюдному согласию с девушкой.

По информации Cadena Ser, 25-летний футболист считает, что сложившаяся ситуация является «ловушкой» от Аль-Хелаифи. Подчеркивается, что сведения о потенциальной вине Мбаппе в изнасиловании распространяют СМИ, находящиеся под контролем «ПСЖ».

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» ведут судебную тяжбу по причине задолженности клуба перед нападающим в размере 55 миллионов евро. Француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

Килиан Мбаппе был замечен в шведской столице 11 октября, когда сборная Франции проводила матч Лиги наций против команды Израиля (4:1). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы. Мбаппе уже вернулся в расположение мадридского клуба и начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Сельты», который состоится в субботу, 19 октября.

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