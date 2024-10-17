СМИ: Мбаппе уверен, что за слухами об изнасиловании стоит «ПСЖ»

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в тот день ночевал Мбаппе и его друзья. По информации шведского издания Expressen, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила о намерении подать иск за клевету. По данным СМИ, Мбаппе настаивает на том, что сексуальная связь была по обоюдному согласию с девушкой.