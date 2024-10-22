Глава Ла Лиги назвал фаворита в предстоящем Класико

Матч 11-го тура чемпионата Испании пройдет 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«“Барселона” является фаворитом? С учетом текущей ситуации, у нее, безусловно, есть шансы на победу. Хотя все говорят, что “Реалу” дается все с трудом, но он выигрывает. Так что это важный матч, в котором любой может победить. У меня есть ощущение, что “Барселона” сейчас на подъеме, чего никто не ожидал в предсезонке. Возможно, это заставляет нас видеть их сильнее, чем они есть на самом деле», — приводит слова Тебаса Marca.
Ранее стало известно, что «Барселона» сыграет в Эль-Класико в специальном комплекте формы с логотипом британской рок-группы Coldplay. Подобная инициатива является частью спонсорского соглашения, достигнутого между каталонским клубом и титульным спонсором команды — музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Футболки с логотипом Coldplay поступят в продажу ограниченным тиражом.
Ранее «Барселона» уже выступала в матчах против «Реала» с логотипами канадского рэпера Дрейка, испанской певицы Розалии, колумбийской исполнительницы Karol G, а также британской рок-группы Rolling Stones.
В текущем сезоне команда Ханси Флика возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 27 очками. «Реал» располагается на втором месте с отставанием в три балла.