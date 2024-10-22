Глава Ла Лиги назвал фаворита в предстоящем Класико

«“Барселона” является фаворитом? С учетом текущей ситуации, у нее, безусловно, есть шансы на победу. Хотя все говорят, что “Реалу” дается все с трудом, но он выигрывает. Так что это важный матч, в котором любой может победить. У меня есть ощущение, что “Барселона” сейчас на подъеме, чего никто не ожидал в предсезонке. Возможно, это заставляет нас видеть их сильнее, чем они есть на самом деле», — приводит слова Тебаса Marca.